Le differenze tra leasing e noleggio auto a lungo termine

Comunicazione aziendale

Sebbene a volte si tenda a utilizzare i due termini in modo indistinto, in realtà si tratta di formule notevolmente differenti. In comune hanno il fatto di essere alternative all’acquisto ma, per il resto, hanno caratteristiche molto specifiche. Oggi vogliamo analizzare proprio quelle caratteristiche e mettere in luce i punti di forza.

Cosa è l’uno e cosa è l’altro?

Il leasing di un’auto è un contratto a metà tra un finanziamento e un noleggio. In pratica, si prende un veicolo in leasing da un’azienda specializzata in questo servizio, che anticipa i soldi per l’acquisto del mezzo. Il rimborso avviene in forma di pagamento di canone periodico da parte di chi richiede il servizio. Di norma, è necessario versare un anticipo, pattuito prima della stipula del contratto. Al termine, si può decidere se pagare una somma finale, chiamata “maxi-rata”, per riscattare l’auto e diventare i legittimi proprietari del veicolo, oppure restituire il mezzo, perdendo ogni diritto su quel bene.

Il noleggio auto a lungo termine, invece, è un vero e proprio contratto di affitto: a fronte di un canone mensile, si ha disposizione una vettura. Durata del servizio, chilometri e servizi accessori vengono stabiliti in fase di stipula del contratto, sulla base delle esigenze del cliente. Manutenzione, assicurazione e assistenza sono di norma inclusi. L’auto non è di proprietà del cliente, che si configura come utilizzatore. A conclusione del contratto, si può decidere se restituire il veicolo, rinnovare il noleggio o scegliere un’auto differente, attivando quindi un nuovo contratto di noleggio. Per avere più informazioni in merito si può consultare la sezione del sito Ayvens.

Cosa cambia?

Come è emerso già dall’introduzione, le differenze tra le due tipologie sono numerose, a cominciare dall’anticipo. Di norma per il leasing viene richiesto il versamento di un anticipo, mentre per il noleggio a lungo termine è facoltativo (si può o meno decidere se includerlo, per ridurre l’importo del canone mensile). Una differenza fondamentale è che il contratto di leasing è di natura finanziaria, quindi si equipara a un finanziamento, da stipulare solo con società autorizzate come banche, imprese finanziarie e intermediari iscritti all’Albo di categoria. Per il noleggio, invece, il contratto è sottoscritto con compagnie specializzate private, non finanziarie.

Andando ai servizi, in genere nel leasing non sono inclusi servizi come manutenzione, assicurazione e assistenza stradale (a meno che non si tratti di “leasing operativo” o “full leasing”), mentre nel noleggio ci sono agevolazioni e servizi come quelli che abbiamo citato. In ultimo, al termine del leasing si può riscattare il veicolo, con una maxi-rata finale, mentre con il noleggio l’auto viene restituita.

Un altro elemento da considerare riguarda la proprietà del veicolo. Nel caso del noleggio, il cliente desidera esclusivamente utilizzare il veicolo, mentre chi sceglie il leasing è generalmente orientato sin dall’inizio ad un possibile riscatto, per diventarne a tutti gli effetti il proprietario.

Quale scegliere?

Comprendere quale sia la scelta più conveniente tra noleggio a lungo termine e leasing è una valutazione del tutto personale e, naturalmente, riguarda le proprie necessità. Non si può dire che, in assoluto, uno sia meglio dell’altro perché, come abbiamo analizzato in questo articolo, sussistono numerose differenze e punti di forza.