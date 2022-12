Switch off digitale terrestre in Sicilia, da domani solo canali HD: cosa fare se la tv non funziona

Dal 21 dicembre gli utenti potranno usufruire di canali in HD e di nuovi servizi, ma solo utilizzando televisori o decoder compatibili. Ecco cosa sapere per non rimanere senza tv

È ormai arrivata, anche in Sicilia, la data dello switch off del digitale terrestre, il passaggio dallo standard MPEG-2 allo standard MPEG-4 per le trasmissioni televisive. Da mercoledì 21 dicembre, infatti, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione (HD).

Digitale terrestre, è arrivato lo “switch off”: dal 21 dicembre solo HD

Per poter continuare a visualizzare correttamente i programmi, potrebbe essere necessario procedere alla risintonizzazione dei propri apparati. Nel caso in cui, dopo la risintonizzazione, si dovessero continuare a riscontrare problemi di ricezioni o di canali non visibili, probabilmente sarà necessario sostituire la Tv o il decoder con un apparato compatibile con l’HD.

Che cosa vuol dire switch off?

La vecchia codifica Mpeg-2, finora in vigore per vedere tutte le emittenti, dal 21 dicembre va in pensione. I canali che ancora non trasmettono in HD verranno spenti, ovvero quelli dal numero 500 in poi e le programmazioni saranno soltanto in Mpeg-4.

Cosa succede alla tv il 21 dicembre?

Il trasloco al nuovo standard del digitale terrestre libera la banda 700 Mhz riservata ora alla rete 5G per gli operatori di telefonia. Il passaggio alla nuova tecnologia consentirà di ottenere qualità delle immagini molto superiore all’attuale, di ricevere più canali ed usufruire di nuovi servizi.

Come verificare se la tv è abilitata

Il metodo per verificare se il proprio apparato è abilitato è molto semplice: occorre selezionare il canale 200, chiamato canale di test Mediaset o il 100, canale di test Rai. Se appare la scritta Test HEVC Main10 allora la tv supporta il nuovo segnale e non è necessario sostituirla.

Quale apparecchio acquistare per vedere i canali HD

Se invece risintonizzando i canali e provando a effettuare nuovamente il test, la scritta non dovesse comparire allora l’apparecchio va sostituito. Per supporto o per ulteriori informazioni, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunque messo a disposizione il call center 06.87800262, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, oppure il numero WhatsApp 340.1206348, al quale è possibile inviare messaggi.

Il bonus decoder a domicilio, ecco per chi e come ottenerlo

Per le persone di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20mila euro annui, resta attivo il bonus decoder a domicilio che prevede appunto, in collaborazione con Poste Italiane, la fornitura di un decoder.