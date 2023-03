Fuori programma per Diletta Leotta allo stadio “Maradona”, il video è virale

E' diventato virale il divertente fuori programma nella diretta tv del match Napoli-Atlanta che ha visto protagonista Diletta Leotta

Un caffè bevuto in diretta tv per Diletta Leotta. Non un caffè qualunque, ma quello napoletano versato da una moka e bevuto dentro lo stadio “Maradona”. È successo nel pre-partita di Napoli-Atalanta, con la conduttrice di Dazn sul prato del celebre campo di Napoli, insieme a Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini.

Cosa è successo allo stadio “Maradona”

Per scherzo Ciro Ferrara ha chiamato con un cenno Tommaso Starace, magazziniere del Napoli con in mano una moka appena preparata piena di caffè. Il magazziniere si è avvicinato ed ha offerto il caffè a tutti, compresa la Leotta. “Diletta, penso che una cosa del genere non si sia mai vista“, ha affermato Ciro Ferrara.

La conduttrice sportiva catanese ha poi concesso due parole al magazziniere e poi ha chiuso questo siparietto affermando: “Il caffè più buono di Napoli. Ma che dico di Napoli, d’Italia!”.