Messina Denaro dimesso dall’ospedale dopo l’intervento: ecco come sta

Ecco i primi dettagli che emergono sul ricovero del boss in ospedale e sulle attuali condizioni di salute.

Dimesso questa mattina dall’ospedale San Salvatore a L’Aquila il boss Matteo Messina Denaro, precedentemente ricoverato nel reparto di Urologia per un intervento.

Dimesso dopo l’intervento in ospedale Matteo Messina Denaro

Pare che il boss, arrestato lo scorso 16 gennaio a Palermo mentre eseguiva delle terapie alla clinica “La Maddalena”, sia stato ricoverato per un intervento non invasivo che nulla avrebbe a che vedere con il tumore al colon contro il quale lotta da tempo. Dopo il ricovero per l’intervento ieri mattina, Messina Denaro è stato dimesso e trasferito nuovamente in carcere tra le ovvie misure straordinarie di sicurezza.

Secondo le prime indiscrezioni, starebbe bene e sarebbe anche di buonumore. Avrebbe trascorso una notte tranquilla nella cella riservata ai detenuti nella struttura ospedaliera prima della visita dell’urologo e le successive dimissioni. Nei prossimi giorni ulteriori accertamenti medici confermeranno la buona riuscita dell’intervento.

Sembra che ieri l’ex superlatitante sia stato sottoposto anche a una visita di routine nel reparto di oncologia per verificare lo stato del suo tumore. Tempo fa si è parlato anche di un possibile ricovero nella terapia del dolore proprio per il presunto aggravamento del boss 62enne. Tuttavia, le voci sono state successivamente smentite.

Immagine di repertorio