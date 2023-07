“Disabili fuori dall’area concerto dei Guns N’ Roses”: la denuncia – VIDEO

Polemica dopo il concerto al Circo Massimo di Roma dello storico gruppo hard rock.

Disabili relegati fuori dall’area concerto al live dei Guns N’ Roses in occasione della performance al Circo Massimo di Roma: la denuncia è apparsa nelle scorse ore sui social e in poche ore il video ha fatto il giro dell’Italia.

E nel frattempo fanno discutere anche i gossip sul concerto, dalle due canzoni dedicate al recentemente scomparso Silvio Berlusconi all’aspetto decisamente cambiato di Axl Rose.

Disabili fuori dal concerto dei Guns N’ Roses, la denuncia

Una postazione disagiata, senza visibilità, fuori dall’area concerto del Circo Massimo. Sarebbe stato questo il trattamento riservato ai disabili che hanno partecipato al concerto dei Guns n’ Roses sabato 9 luglio a Roma. La denuncia è di Giulia Bartoccioni, Ceo e direttrice creativa del brand inclusivo Iulia “Barton”, il cui fratello è in sedia a rotelle.

La giovane imprenditrice ha documentato, con una video denuncia, le condizioni in cui i disabili che avevano pagato il biglietto di ben 90 euro hanno dovuto assistere al live della rock band. Benché fosse stata predisposta una piattaforma, questa era circondata da reti e fili con visibilità e qualità dell’audio scarsi.

“Nessuna replica”

Nonostante le richieste fatte a Live Nation, società che ha organizzato l’evento, Bartoccioni dice di non aver ricevuto risposte esaurienti: i disabili non chiedono il rimborso del biglietto ma la possibilità di non venire esclusi.

Per le persone disabili e i loro accompagnatori sono previste delle agevolazioni per quanto riguarda la partecipazione ai concerti. Non c’è però una normativa chiara che regoli la tipologia di agevolazioni a loro riservate: le cose cambiano a seconda dell’organizzatore dell’evento in questione, e della location.