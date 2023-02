Disabilità e caregiver, il ministro Locatelli al Forum del QdS

I caregiver e altre tematiche importanti sono state al centro del Forum presieduto dal nostro direttore, Carlo Alberto Tregua, con il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli

“Dobbiamo dare risposte concrete, come peraltro ci ha chiesto anche l’Onu, per il riconoscimento della figura del caregiver, in particolare per il familiare convivente. Si tratta di persone che amano, che assolutamente non chiedono di essere sostituite, ma accompagnate in un percorso di cura, che peraltro svolgono in maniera esemplare. La nostra mission è quella di tutelare questi soggetti e garantire a loro e alle persone che assistono un futuro migliore. Per fare questo, l’impegno è l’istituzione di un tavolo comune, di riflessione e di confronto, già dalle prossime settimane”. I caregiver e altre tematiche importanti sono state al centro del Forum presieduto dal nostro direttore, Carlo Alberto Tregua, con il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Il Forum integrale sarà disponibile nei prossimi giorni sul Quotidiano di Sicilia e su QdS.it.