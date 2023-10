Disattivato il profilo Facebook di Totò Cuffaro: “Tutto fatto senza spiegazioni”

L'ex presidente della Regione Siciliana è al lavoro con i suoi legali

Disattivato il profilo Facebook di Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana ed esponente politico siciliano. Non sono ancora chiare le cause, ma i legali sarebbero già in azione per chiarire la vicenda.

Ecco il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell’esponente della Dc (non disattivata, al contrario del profilo personale).

Disattivato il profilo Facebook di Totò Cuffaro, che succede

“Ai tantissimi amici che mi contattano in queste ore chiedendomi per quale motivo io li abbia rimossi o bloccati, dal mio Profilo personale Facebook, tengo a comunicare che non è una mia volontà, ma, bensì, che Facebook ha deciso di disattivare, senza motivazioni e spiegazioni o diritti di replica, il mio profilo”, scrive Cuffaro.

“Con i miei legali stiamo attualmente cercando di comprenderne le ragioni (se ci sono) di questa decisione, che di certo non rispetta in alcun modo il mio diritto alla privacy. Agli amici che hanno il piacere di seguire le mie attività politiche e non, su Facebook, potranno comunque continuare a farlo attraverso la pagina Facebook”.

Immagine di repertorio