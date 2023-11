Disavventura per Levante: quarto furto dell’auto subito

La cantante catanese Levante ha denunciato sui social di aver subito per la quarta volta il furto della propria auto

Disavventura per la cantante catanese Levante. L’artista siciliana si è sfogata su Instagram, denunciando ironicamente l’ennesimo furto della sua auto a Milano: “Il quarto furto di macchina come lo chiamiamo? Secondo me il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione”. La cantante ha raccontato di essere finita di nuovo nel mirino dei ladri, che le hanno sottratto la nuova vettura che aveva preso dopo il precedente furto. Alla fine però è stata ritrovata.

Levante: “Mi aspetto un messaggio d’amore dal ladro”

La cantautrice, parlando di quanto accaduto, ha esordito sui social spiegando quanto successo: “Comunque la scena in questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina? Non è sempre la stessa, perché al terzo furto l’hanno ritrovata a Benevento, quindi non era comodo andare a riconoscerla; mi aspetto da un momento all’altro che mi chiamino: ‘signora, è a Cinisello Balsamo’” Poche ore dopo la denuncia in questura, l’auto è stata ritrovata così la cantante è tornata a ironizzare in una seconda story aggiungendo: “Mi sono sbagliata di qualche chilometro, non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio”. “L’abbiamo ritrovata; dal ladro mi aspetto un messaggio d’amore, come minino”, ha concluso dopo l’esito positivo della vicenda.