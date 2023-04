Disney, in arrivo nuova ondata di licenziamenti

Il colosso dell'animazione Disney vuole ridurre drasticamente le spese: l'obiettivo è arrivare a 7000 dipendenti in meno da qui all'estate

A Disney è cominciata un’altra e più ampia ondata di tagli ai posti di lavoro, portando i licenziamenti a quota 4.000. Questo provvedimento è parte di un piano di riduzione delle spese di 5,5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, annunciato all’inizio dell’anno dall’amministratore delegato Bob Iger. Tale misura è però anche destinata a non essere l’ultima.

7000 dipendenti a rischio taglio

In arrivo, dunque, il terzo round di licenziamenti Il colosso dell’intrattenimento americano ha detto che è in previsione l’inizio di un ulteriore ondata di tagli ai posti di lavoro, prima che cominci l’estate. L’obiettivo finale è arrivare a quota 7.000 dipendenti in meno, pari al 3% della forza lavoro totale di Disney che impiega globalmente 220.000 persone, di cui circa 166.000 negli Stati Uniti e altri 54.000 in altri Paesi.