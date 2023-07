A Disneyland Paris “Together: un’Avventura Musicale Pixar”

Da oggi in scena il nuovo show che porta sul palco i personaggi più amati

PARIGI – Si intitola “Together: un’Avventura Musicale Pixar”, il nuovo show presentato in anteprima alla stampa e che sarà in scena da oggi nel Parco Walt Disney Studios di Disneyland Paris.

Una nuova produzione originale ed esclusiva Disneyland Paris per omaggiare ogni giorno alcuni dei personaggi Pixar più amati sul palco dello Studio Theater situato nel Parco Walt Disney Studio. Accompagnato da un’orchestra dal vivo, lo show – innovativo e creativo e che ben miscela anche la tradizione – invita gli ospiti ad intraprendere un viaggio incredibile e poetico attraverso i mondi di Toy Story, Coco, Up, Monsters & Co. e Alla ricerca di Nemo, mostrando come la musica e l’amicizia uniscano tutti. Presenti all’anteprima, tra gli altri, le attrici Valentina Romani e Natalie Portman, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, l’attore francese Omar Sy.

Lo spettacolo è guidato da una direzione artistica che unisce tecnologie tradizionali e all’avanguardia ad illuminazioni creative, effetti multisensoriali e coreografie moderne, il tutto accompagnato da musiche iconiche e brani originali.

Costumisti, burattinai, ballerini, musicisti, decoratori, progettisti di luci ed effetti speciali, ingegneri e molti altri, un team di oltre 150 persone ha lavorato allo spettacolo. Hanno inoltre lavorato al fianco dei Pixar Animation Studios e di rinomati talenti esterni come Romain Rachline-Borgeaud, finalista di France’s Got Talent, ballerino di tip tap e fondatore della RB Dance Company, Céline & Cain Kitsaïs, coreografi multidisciplinari e fondatori del progetto di danza “Le Labo”, e Anne Gravoin, violinista di formazione e produttrice esecutiva di AG Productions incaricata di selezionare i musicisti per l’ensemble.

La musica gioca un ruolo fondamentale nello spettacolo

Durante ogni rappresentazione, infatti, musicisti dal vivo renderanno omaggio alla bellezza senza tempo delle colonne sonore più memorabili della Pixar, eseguendo anche una colonna sonora originale. Il mix di un orchestra musicale dal vivo e di una colonna sonora registrata con 54 musicisti nei Nashville Studios guiderà gli ospiti in un vero e proprio viaggio emozionale.

Arnaud Feredj e Matthieu Robin, registi a Disneyland Paris, hanno portato la loro audace visione artistica al progetto per creare uno spettacolo completamente immersivo, soprendente e emozionante.

“Together: un’Avventura Musicale Pixar” è stato immaginato come un’esperienza multisensoriale che potesse stimolare i sensi degli Ospiti attraverso la musica dal vivo, tecnologie visise, effetti acquatici, profumi e molto altro, sfumando così la sottile linea tra realtà e fantasia.

Dalle decorazioni mobili a grandezza naturale, alte 6,2 metri e larghe 30 metri, agli schermi Led di 453 metri quadrati che si estendono dal pavimento al soffitto, questo palcoscenico di 650 metri quadrati è il più coinvolgente mai creato a Disneyland Paris. Lo spettacolo è pieno di poesia e creatività, sia attraverso il disegno luminoso all’avanguardia con 200 faretti che sottolineano il movimento e la musica – fondendo perfettamente la superficie e gli artisti sul palco – sia attraverso la vista aerea dei ballerini che li trasforma in un caleidoscopio gigante.