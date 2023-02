Disoccupazione, Sicilia ai primi posti tra gli under 24 UE: Palermo e Messina in testa

Sicilia ai primi posti in Europa per disoccupati under 24. A guidare la classifica sono le città di Palermo e Messina.

La Sicilia in testa alle classifiche europee per quanto riguarda il dato sulla disoccupazione dei giovani.

Secondo un report pubblicato lunedì 13 febbraio dalla Commissione UE denominato “Tassi di disoccupazione giovanile nelle regioni metropolitane dell’Unione europea”, le città di Palermo e Messina si piazzano ai primi posti per disoccupati nel Vecchio Continente nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Disoccupati under 24, la situazione di Palermo e Messina

Il capoluogo siciliano è primo in classifica, mentre la città dello Stretto viene indicata subito dopo, in seconda posizione. Palermo e Messina, nell’anno 2021, fanno segnare rispettivamente dei tassi di disoccupazione di +26.1% e +25.3%, percentuali ben al di sopra della media nazionale italiana, calcolata al 20%.

A seguire, nella graduatoria della Commissione, figurano le regioni metropolitane di Les Abymes (Francia), Taranto (Italia), Las Palmas (Spagna), Napoli (Italia) e Craiova (Romania).

Complessivamente, nella fascia d’età considerata nel report, nel 2021 sono stati calcolati 3 milioni di giovani disoccupati nell’intera Unione Europea. “Insieme all’Italia, ci sono state notevoli variazioni regionali nei tassi di disoccupazione giovanile in Romania e Spagna.”, si legge nella nota diffusa dalla Commissione europea.