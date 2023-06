Divampa incendio in un grattacielo super lusso a Milano: vigili del fuoco al lavoro

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme

Paura a Milano, dove, al 13esimo piano di un grattacielo, per la cronaca una delle torri super lusso del “Trilogy Towers”, nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno è divampato un grosso incendio. Le fiamme hanno interessato il 13esimo piano per poi estendersi al piano superiore. Non si registrano feriti nè intossicati, ma un appartamento è stato totalmente devastato.

Appartamenti non ancora abitati

Come si apprende da Miano Today tutto è accaduto poco prima delle 16.40. A domare il rogo i vigili del fuoco dopo avere fatto evacuare tutte e tre le torri. Fortunatamente – ha fatto sapere la centrale operativa del 115 di via Messina – le abitazioni interessate dalle fiamme non erano ancora abitate, ma erano in fase di arredamento. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme, pare scatenatesi sul balcone del 13esimo piano.