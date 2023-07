Doctor Who sbarca in Sicilia: Sylvester McCoy ospite al Palermo Comic Convention

L’attore scozzese Sylvester McCoy, ultimo interpretare della serie “classica” della BBC sarà ospite di Palermo Comic Convention

Doctor Who sbarca in Sicilia. L’attore scozzese Sylvester McCoy, ultimo interpretare della serie “classica” della BBC sarà ospite di Palermo Comic Convention, il festival della cultura pop che si svolgerà dal 14 al 17 settembre, presso i Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo.

McCoy, uno dei dottori più amati dal pubblico appassionato della serie cult inglese, incontrerà i suoi fans sabato 16 settembre. Una carriera che lo ha visto spesso nel mondo della fantascienza: Sylvester McCoy porta con sé anche un po’ della Terra di Mezzo, gli appassionati del Signore degli Anelli, infatti, lo ricorderanno anche per l’interpretazione dello stregone Radagast il bruno, nella trilogia de “Lo Hobbit”. Ma è vasta la sua filmografia, appare anche in The Owners, The Munsters, Sense8 e in numerosissime serie TV dagli anni 60 ad oggi. McCoy non è ospite di un evento italiano dal lontano 2016.

«Siamo orgogliosi di ospitare un attore di caratura internazionale come Sylvester McCoy al nostro evento – afferma Alessio Riolo, direttore generale di Palermo Comic Convention -, si tratta di una leggenda per il mondo della fantascienza e per gli appassionati di Doctor Who, la serie più longeva al mondo e tra le più amate. Sarà l’occasione per fare un punto sulla stessa serie che ha vissuto diverse vite e numerosi interpreti che, nel 2023, celebra i 60 anni di avventure. Questa non sarà la sola sorpresa per questa edizione di Palermo Comic Convention».

Gli altri super ospiti del Palermo Comic Convention

Già annunciata anche la presenza di Yumiko Igarashi, una delle mangaka più famose al mondo, creatrice di Candy Candy, Georgie e Anna dai capelli Rossi. Spazio poi ai creator come Adrian Fartade e i PlayerInside. Il manifesto di questa ottava edizione è stato creato da Marco Failla che ha omaggiato la cultura siciliana dei pupi con una paladina pronta a difendere la bellezza, l’arte, il pop e la tradizione.

Palermo Comic Convention, che si svolge ogni anno nel mese di settembre, è un evento tra i più importanti in Italia dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della pop culture. È stato un successo anche nel 2022 con il pubblico ha voluto premiare l’organizzazione con più di 40.000 presenze.

Palermo Comic Convention fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.