Domenica in, le anticipazioni sulla puntata del 13 novembre

Domenica 13 novembre a partire dalle 14:00 su Rai Uno, Mara Venier conduce una nuova puntata di Domenica In.

La domenica pomeriggio targata Rai è all’insegna del buon umore e di un parterre di ospiti che sa essere un ottimo mix tra novità, approfondimento e gossip.

Per la “Zia” più seguita dagli italiani è sempre un’immensa gioia portare compagnia e buon umore nelle case dei telespettatori senza far mai mancare la necessità di riflessioni su quanto accade nel mondo.

Ballando con le Stelle

Come di consueto da settimane, ampio spazio sarà dedicato a Ballando con le stelle. Il programma di punta del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci fa mettere in gioco i vip a colpi di passi di danza. È una sfida a chi si migliora e a chi riuscirà a conquistare la coppa. Non mancano tensioni, liti, battibecchi e scivoloni a cui si contrappongono performance spettacolari e sorprendenti.

In studio per parlare di quanto accaduto nell’ultima puntata ci saranno Giampiero Mughini, Paola Barale e Rosanna Banfi, tre dei concorrenti dello show. Presente anche Giovanna Ralli che sarà ballerina per una notte e gli opinionisti confermati Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Anna Pettinelli e Rossella Erra.

Intervista a Rossana e Lino Banfi

Un momento esclusivo sarà dedicato a Rosanna Banfi insieme al padre Lino. I due dialogheranno con Mara Venier sul loro rapporto padre – figlia e sui momenti di gioia e di dolore che la vita gli ha riservato.

Anthony Delon presenterà il suo libro dal titolo “Dolce e crudele”. Un modo per parlare del padre Alain Delon e della madre Nathalie, scomparsa nel 2021.

Intervista a Marco Giallini

Per quanto riguarda il cinema, Mara Venier ospiterà Marco Giallini. L’attore è nelle sale dei cinema italiani con il nuovo “Il principe di Roma”, una commedia esilarante in cui veste i panni del protagonista. Rimanendo sulla scia cinematografica, in studio arriveranno Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni. Il regista e l’attore parleranno di “Esterno notte”, la nuova serie in onda su Rai Uno il 14, 15 e 17 novembre che tratta dell’uccisione di Aldo Moro. Un modo per ripercorrere uno dei periodi politici più travagliati della democrazia italiana.

Infine, non può mancare il momento dedicato alla musica. Torna Franco Ricciardi che, dopo aver realizzato con Alessio Sannino la sigla della nuova edizione di Domenica In, canterà il suo nuovo singolo dal titolo “Je” e Marina Occhiena.

È possibile vedere Domenica In sia su Rai Uno sia in diretta streaming su RaiPlay.

Sandy Sciuto