Donna di Enna investita e uccisa da furgone

Una 45enne originaria di Enna, Francesca Rotolo, ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgone sulla SS106.

Una 45enne originaria di Enna, Francesca Rotolo, ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgone sulla Strada Statale 106 nel tratto vicino allo svincolo nord di Isola Capo Rizzuto e all’aeroporto di Lamezia Terme, in Calabria. L’autista del mezzo, negativo all’alcool test, ha soccorso la donna che dalle prime informazioni pare che fosse scesa dalla sua vettura fermandosi sul ciglio della strada. La malcapitata sarebbe poi stata investita. Un’ambulanza del 118 ha trasportato la ferita al Pronto soccorso in codice rosso a causa di traumi multipli. È stata poi trasferita nel reparto di Rianimazione e sul posto ha perso la vita per la serietà dei danni subiti. Gli agenti della sezione della Polizia Stradale di Crotone si occupano del caso.