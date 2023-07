Colpo di pistola alla gamba, donna ricoverata d’urgenza a Palermo: sospettato il marito

Dramma a Palermo, dove una donna ha riportato una grave ferita alla gamba. Sono in corso le indagini.

Una donna è rimasta gravemente ferita a una gamba da un colpo di pistola a Palermo: l’episodio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 7 luglio, in via Giovanni Bruno, tra Boccadifalco e Poggio Ridente.

Rimane ancora da ricostruire quanto accaduto. Sono in corso le indagini.

Donna ferita da colpo di pistola a Palermo

In un primo momento, al personale del 118 allertato da una voce maschile poco dopo le ore 21, era stato riferito come una donna si fosse ferita in modo accidentale con un coltello. Una volta giunti nella zona alla periferia del capoluogo siciliano, però, i sanitari si sono resi conto che si trattava, invece, di un colpo di pistola. L’arma da fuoco avrebbe ferito la malcapitata alle gambe.

La donna avrebbe perso molto sangue dalla ferita, per questo si è ritenuto necessario ricoverarla d’urgenza in ospedale. A occuparsi delle indagini è la polizia di Stato, giunta sul posto per ricostruire quanto accaduto. Sono in corso le indagini. Non si esclude l’ipotesi che a ferire la donna sia stato il marito, verosimilmente al culmine di una lite.

Altri fatti di sangue in Sicilia

Proseguono le indagini anche sull’omicidio-suicidio avvenuto ad Agrigento, che ha portato alla morte di una coppia del quartiere Fontanelle, ma anche sulla sparatoria avvenuta a Nesima, costata la vita a un 27enne di origine albanese.

Immagine di repertorio