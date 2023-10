“Miracolo” nel Catanese, incinta e con perdite di sangue partorisce in ambulanza grazie al 118

Encomio ai soccorritori, che hanno permesso a una giovane del Camerun di partorire la sua bimba.

Donna incinta partorisce in ambulanza grazie a dei coraggiosi soccorritori del 118: è accaduto a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania.

Da Riccardo Castro, presidente della Seus 118, arriva un encomio ai soccorritori della postazione “Bravo 4” che hanno permesso alla gestante di dare alla luce nonostante le condizioni di difficoltà. Un episodio simile si era verificato lo scorso settembre, ma in provincia di Caltanissetta: anche in quel caso, i soccorritori del 118 si sono dimostrati dei veri “eroi” nel gestire la situazione, garantendo un lieto fine per mamma e bebè.

Donna partorisce in ambulanza a Mirabella Imbaccari, encomio al 118

Protagonista della storia a lieto fine è una giovane originaria del Camerun, ospite della struttura Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) “Mirabella Ordinari” e incinta. Pare che la donna avesse delle perdite di sangue e per questo sia stata costretta a chiedere l’intervento di un’ambulanza nella tarda serata di pochi giorni fa.

Giunti sul posto, gli operatori del 118 – Giuseppe Terranova e Valerio Martines, più Roberta Maria Burgio, dottoressa della guardia medica locale – hanno soccorso la donna e l’hanno trasferita in ambulanza con l’intenzione di trasportarla al Pronto Soccorso dell’ospedale Gravina di Caltagirone. La bambina, però, era impaziente di uscire e quindi la giovane del Camerun ha partorito a bordo dell’ambulanza con l’assistenza degli operatori presenti.

“Per noi è stato doppiamente emozionante stavolta un epilogo così bello con una nascita”, ha detto il soccorritore Giuseppe Terranova, sperando di poter rivedere presto neonata e madre per poterle abbracciare e augurare loro il meglio. Il presidente della Seus 118 ha rivolto un encomio a tutti i lavoratori presenti sull’ambulanza come riconoscimento per il loro ottimo lavoro.

