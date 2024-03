“Mi hanno detto che non rischiava niente”, donna muore dopo intervento al Policlinico di Palermo

Avviata un'inchiesta per scoprire le circostanze del decesso della 68enne.

La famiglia di Innocenza Tobia, donna di 68 anni morta dopo un intervento cardio-chirurgico al Policlinico di Palermo, chiede risposte sul decesso.

Per il figlio, che ha sporto denuncia alla polizia, si tratterebbe di un presunto caso di malasanità.

Donna morta dopo intervento al Policlinico di Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 68enne sarebbe deceduta dopo un intervento per un drenaggio ai polmoni poco dopo l’operazione di bypass cardiaco. La prima operazione, in base alle prime informazioni, era perfettamente riuscita; i medici, però, avrebbero riscontrato una macchia ai polmoni e avrebbero deciso di eseguire un intervento di drenaggio per asportarla.

“Mi hanno detto che non rischiava niente“, denuncia il figlio di Innocenza Tobia. Nonostante le rassicurazioni dei medici, però, la donna avrebbe perso la vita poco dopo l’operazione.

L’indagine

La famiglia della vittima chiede di conoscere la verità sul decesso, denunciando il fatto alla Questura di Palermo per avviare un‘indagine approfondita sulle circostanze della morte della madre. Il Policlinico di Palermo, esprimendo il proprio cordoglio per il decesso della signora Innocenza Tobia, ha avviato un’indagine interna sull’episodio. Toccherà agli inquirenti stabilire se si tratti di un caso di malasanità o di una tragica fatalità.

