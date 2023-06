Dopo lite alla fontanella gli dà un pugno poi con accetta gli sfonda l’auto, denunciato indiano

Aggressore denunciato dalla polizia per danneggiamento, porto abusivo di armi e lesioni

Durante una lite ha colpito con un pugno al volto un 39enne, originario del Bangladesh, lo ha minacciato di morte e poi armato di un’accetta gli ha distrutto la macchina. E’ accaduto ieri mattina, a Roma, e l’aggressore, un indiano di 35 anni, è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento, porto abusivo di armi e lesioni.

Reazione violenta

Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione di una lite arrivata al 112. Secondo quanto ricostruito il 39enne, che ha una bancarella in piazza San Pietro in Vincoli, era andato alla vicina fontanella per lavarsi le mani. Lì ha trovato il 35enne indiano che stava dando da bere ai gabbiani. L’ambulante gli ha chiesto di spostarsi ma a quel punto è iniziata una lite e l’indiano è passato dalle parole ai fatti: prima ha dato uno spintone al 39enne, poi lo ha colpito con un pugno e minacciato di morte. La vittima, impaurita, si è nascosta e nel frattempo il 35enne ha preso un’accetta e gli ha distrutto la macchina parcheggiata lì vicino. La polizia, arrivata sul posto, ha bloccato e denunciato l’indiano e trovato l’accetta.