Dopo lo strappo col M5S, è pronto a cambiare partito: Cancelleri verso Forza Italia

L'ex leader siciliano dei grillini non si sbilancia ancora. Ma le interlocuzioni sarebbero già molto avanzate. Sullo sfondo De Luca.

Lo strappo è stato consumato. E adesso si volta pagina. Giancarlo Cancelleri nelle prossime ore annuncerà l’adesione a una nuova forza politica. E molti indizi portano a Forza Italia. Un approdo sorprendente, considerata la storia dell’ex leader siciliano del Movimento cinque stelle.

Le interlocuzioni

Una scelta che sarebbe il frutto di un lungo lavorìo, nei giorni in cui era chiarissima ormai la rottura tra l’ex viceministro e Giuseppe Conte. Un dialogo che, stando al racconto di chi oggi è tra i più vicini a Cancelleri, sarebbe sfociato persino in un incontro tra il presidente della Regione Renato Schifani e lo stesso Cancelleri, a Catania.

Ma l’incontro tra governatore ed ex ministro, come detto, sarebbe stato solo l’atto conclusivo di un’operazione nella quale ha svolto un ruolo importante il deputato regionale Nicola D’Agostino. Sarebbe stato lui, a quanto pare, a suggerire il coinvolgimento in Forza Italia di Cancelleri all’attuale coordinatore del partito in Sicilia, Marcello Caruso. Da lì a Schifani, poi, il passo è stato ovviamente brevissimo.

L’ipotesi De Luca

Un approdo a sorpresa, si diceva, visto che nelle scorse ore erano salite le quotazioni dell’adesione di Cancelleri al movimento di Cateno De Luca, Sud chiama Nord. Magari sulla scia del passaggio tra i deluchiani dell’ex sottosegretario Laura Castelli, anche lei, come Cancelleri, tra le figure di spicco del Movimento pre-contiano. Un passaggio che non si può ancora del tutto escludere, visto che Cancelleri ha preso ancora qualche giorno di tempo per pensarci. Ma ad oggi, il passaggio in Forza Italia sembra il più probabile.

La rottura col Movimento

Qualunque sarà la scelta, bisognerà aspettare ancora qualche giorno o qualche ora per l’ufficializzazione. Che segue allo strappo dal Movimento, annunciato in una intervista al Qds.it. Una rottura arrivata insieme a una critica forte nei confronti del leader Giuseppe Conte: “Una prima delusione – ha spiegato Cancelleri – è arrivata quando ho incontrato l’ultima volta Giuseppe Conte. È stato in occasione di una sua visita a Palermo, fui io a dirgli che gli sconsigliavo altre deroghe alla regola del terzo mandato. Regole come questa ormai sono sacre, sono le regole fondative di questo Movimento. Gli dissi anche, però, che per me era importante che lui potesse valutare un impegno da parte mia e di altri che volevano ancora spendersi per la causa. E allora – prosegue – gli proposi di fare una lista civica a Catania con me candidato a sindaco e che avesse l’appoggio del Movimento. Lui mi rispose – aggiunge Cancelleri – che questo significava eludere una regola. Ricordo che quel giorno si chiuse la votazione online per il sostegno a Majorino a Milano. E io lo feci notare a Conte. Gli dissi: ‘avete appena dato l’appoggio a uno che fa politica da trent’anni e il problema sarei io che mi candido a sindaco?’”.

L’ufficialità nelle prossime ore

Così, la scelta di lasciare tanti amici ed ex compagni, alcuni dei quali, però, stando allo sfogo di Cancelleri, lo avrebbero ricoperto di insulti e offese: “Non voglio rimanere coinvolto – ha aggiunto infatti – in una realtà fatta di accuse, livore e astio, dove persone che ritenevo vicine si sono totalmente squalificate con i loro comportamenti. Io devo coerenza prima di tutto a me stesso, quindi in quella direzione non ci torno più”. E la direzione sembra quasi quella opposta: dal Movimento Cinque stelle a Forza Italia. L’ex leader siciliano dei grillini, è vicino alla scelta.