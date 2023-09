Giornata “infernale” sulla Tangenziale di Catania, doppio incidente e traffico in tilt

Polizia Stradale e operatori del 118 sul luogo dei due incidenti per gestire la viabilità e soccorrere le persone coinvolte.

Giornata di traffico e sinistri lungo la Tangenziale di Catania, dove nelle scorse ore si è registrato un doppio incidente.

Si sarebbero registrati dei feriti, anche se al momento non sono note le loro condizioni.

Doppio incidente sulla Tangenziale di Catania, traffico in tilt

Nel giro di poche ore si sarebbero verificati due incidenti, entrambi lungo la corsia in direzione Messina. Il primo è avvenuto nei pressi dello svincolo per Misterbianco e avrebbe coinvolto tre auto; il secondo, invece, ha interessato due mezzi ed è avvenuto vicino al quartiere catanese San Giovanni Galermo.

In entrambi i casi sono intervenuti gli operatori della Polizia Stradale e gli operatori del 118, rispettivamente per i rilievi e la gestione della viabilità e per soccorrere i feriti.

Al momento è in corso la ricostruzione della dinamica dei due incidenti. Si segnalano nelle aree interessate lunghe code e traffico intenso.

Immagine di repertorio