Dramma a Catania: 52enne travolge in auto la moglie e uccide l’amica. “Ho agito di proposito”, scatta l’arresto

Indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale del capoluogo etneo

Le ha investite entrambe volontariamente con la propria auto, causando la morte di una donna e ferendo l’altra che era in sua compagnia. A compiere l’insano gesto, nella zona industriale di Catania, nei pressi di una casa di cura, un uomo di 52 anni che, dopo il misfatto, ha chiamato la polizia per consegnarsi e confessare. Si tratta del marito di una delle due malcapitate, una donna di 56 anni, Anna Longo, che adesso si trova ricoverata all’ospedale San Marco.

Indagini in corso

La vittima è un’amica della donna, Cettina De Bormida, di 69 anni, originaria dell’Ennese. Indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale di Catania.

L’uomo era già a processo per violenze

L’uomo di 52 anni fermato dalla polizia a Catania per il tentato omicidio della consorte, di 56 anni, rimasta ferita, e di un’amica della donna, di 69 anni, morta sul posto, era a processo per violenze sulla moglie. L’uomo in passato era stato denunciato anche per reati contro il patrimonio e anche già sottoposto, nel 2018, all’ammonizione da parte del Questore.

La donna si era riavvicinata al marito. Secondo la ricostruzione della Procura, ‘obiettivo principale’ dell’uomo sarebbe stata proprio la vittima amica della moglie, a sua avviso ‘colpevole’ di avere tentato di convincere la moglie a lasciarlo.