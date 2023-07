Dramma al Festino di Santa Rosalia, incidente con il carro: uomo perde un dito

Si è rivelata necessaria l'amputazione della prima falange di un dito del piede per un 66enne a Palermo per la festa della Santa patrona.

Dramma durante al Festino di Santa Rosalia: un uomo ha perso la prima falange di un dito del piede in seguito a un incidente con il carro della santa.

Ecco la prima ricostruzione di quanto accaduto al malcapitato, un 66enne.

Dramma al Festino di Santa Rosalia, uomo perde dito del piede

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto nel corso della festa. Secondo una prima ricostruzione, in tarda serata una ruota del carro trionfale con la statua della santa – seguito nei due giorni di festa da migliaia di persone da tutta Palermo – sarebbe passata sopra il piede del 66enne, provocandogli una grave lesione.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno trasferito d’urgenza il 66enne all’ospedale Civico di Palermo. Purtroppo sembra si sia rivelata necessaria l’amputazione della prima falange dell’alluce per la grave ferita riportata.

La felicità di Lagalla

Nonostante il dramma registrato in tarda serata, il Festino di Santa Rosalia ha regalato momenti di grande gioia ai cittadini di Palermo che da sempre amano i festeggiamenti per la Santa Patrona.

Questo il commento del sindaco Lagalla: “Un festino all’insegna della testimonianza, della memoria, della luce. La dedica è allo spirito Francescano di Biagio Conte e a padre Pino Puglisi, del quale ricorre il trentesimo anniversario dell’uccisione per mano mafiosa. Due punti di riferimento per la nostra comunità che insegnano la carità e l’importanza del dialogo, oltre che testimonianza preziosa dell’impegno per gli ultimi. Ed è grazie al loro esempio e ai loro insegnamenti che insieme, amministrazione e cittadini, è possibile prospettare un futuro di rinascita e di crescita per la nostra amata e bellissima Palermo.

Viva Santa Rosalia! Viva Palermo!”

Foto da Facebook – Roberto Lagalla