Stecche di hashish e marijuana nascoste nel materasso, scatta l’arresto

Nuovo arresto per droga nel Trapanese: l'andirivieni "sospetto", il controllo e la scoperta.

Gli agenti di polizia di Alcamo, in provincia di Trapani, hanno arrestato un 25enne di origine gambiana per possesso di droga ai fini di spaccio: nascondeva l’hashish e la marijuana nel materasso di casa.

Ecco il bilancio dell’operazione.

Droga nascosta nel materasso, arrestato 25enne ad Alcamo

Insospettiti dal continuo via vai di giovani dalla sua abitazione nella zona centrale limitrofa alla stazione dei pullman, gli agenti hanno effettuato una perquisizione.

Nascoste all’interno del materasso hanno trovato venti stecche di hashish e marijuana. Oltre alla droga, c’erano un bilancino di precisione e quasi 450 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Per lo straniero sono scattate le manette ed è stato posto ai domiciliari. Dagli accertamenti è emerso che il giovane non aveva un regolare permesso di soggiorno e sono state avviate le procedure per la sua all’espulsione dal territorio nazionale.