Drone usato per pubblicità finisce tra gli alberi del centro di Taormina: scatta sanzione

Sanzionato e denunciato il proprietario del mezzo, utilizzato per girare uno spot: si tratta di un 49enne catanese.

Un drone finisce tra i rami di un albero nel centro di Taormina e rimane incastrato: una situazione che ha generato confusione e traffico per diversi minuti nel noto luogo turistico del Messinese.

Ecco la ricostruzione della vicenda, che si è conclusa con una denuncia e una multa salata al proprietario del drone, un pilota catanese di 49 anni.

Drone incastrato nell’albero a Taormina, denunciato 49enne

Pare che il 49enne, tra l’altro senza regolare attestato di pilota di aeromobile a pilotaggio remoto in corso di validità, abbia “perso” il suo drone tra gli alberi di via Guardiola Vecchia mentre girava una pubblicità per un B&B della zona. Il mezzo sarebbe finito tra i rami di un albero del centro di Taormina e si è rivelato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per rimuoverlo senza rischi. Durante le operazioni, naturalmente, il tratto interessato è stato chiuso al traffico, il che ha generato code e malumori tra gli utenti della strada.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno individuato il proprietario del drone e lo hanno sanzionato per mancanza di copertura assicurativa e denunciato per la certificazione non presente.

Foto di repertorio di Jean P Mouffe da Pixabay