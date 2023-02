Duplice omicidio di Riposto, Valvo si difende: “Ho solo dato un passaggio”

L'uomo, in collegamento con il Gip, ha ribadito la sua innocenza in merito al duplice omicidio di Riposto.

Si professa innocente il 55enne Luciano Valvo, l’uomo fermato dai carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, nell’ambito dell’inchiesta sul duplice omicidio avvenuto sabato 11 febbraio a Riposto, in provincia di Catania.

Duplice omicidio Riposto, la difesa di Valvo

L’uomo, accusato di omicidio in concorso, ha reso dichiarazioni spontanee al Gip, ha affermato di aver dato soltanto un passaggio in auto con la sua Volkswagen Golf nera a Salvatore La Motta, l’ergastolano di 63 anni che ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Carmelina Marino, 48 anni, e che poi si è suicidato.

Nell’occasione ha perso la vita anche Santa Castorina, 50 anni, raggiunta anch’essa dalle pallottole esplose dall’uomo. Valvo, successivamente, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Il legale di Valvo, a conclusione dell’interrogatorio che si è svolto in collegamento tra il carcere e il Palazzo di Giustizia, ha presentato al giudice un’istanza di scarcerazione immediata per ilo suo assistito. Inoltre, è stata richiesta la concessione degli arresti domiciliari nel caso in cui il reato si dovesse derubricare in favoreggiamento personale.