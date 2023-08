Agguato in pieno giorno, spari da uno scooter: colpiti fratello e sorella

In corso le indagini su quanto accaduto a Gela nelle scorse ore: si indaga sul passato del 46enne colpito.

Duplice tentato omicidio a Gela, in provincia di Caltanissetta: i due obiettivi sono il 46enne Salvatore Azzarelli, con precedenti per associazione mafiosa, e la sorella 40enne.

I due sarebbero stati raggiunti da dei colpi di pistola nel pomeriggio del 22 agosto.

Duplice tentato omicidio a Gela, colpiti fratello e sorella

Rimane ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, due giovani a bordo di uno scooter e con i volti coperti dai caschi avrebbero sparato a bordo dell’auto in cui viaggiavano il 46enne e la sorella. Poi si sarebbero dati alla fuga.

Un agguato in piena regola, almeno secondo le prime impressioni. Fortunatamente i due sarebbero rimasti feriti in maniera lieve: l’uomo sarebbe stato raggiunto da un proiettile alla coscia, la sorella sarebbe stata colpita solo di striscio. I due si sarebbero recati in ospedale autonomamente, a bordo della propria auto.

Sul caso di tentato omicidio, che tra l’altro non è il primo nel territorio di Gela negli ultimi mesi, sono in corso le indagini degli agenti del commissariato locale. Al momento non si conoscono gli autori del terribile gesto. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini, anche se non si esclude la matrice mafiosa dell’agguato, dati i precedenti del 46enne.

