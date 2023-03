E ora viene il bello!

Nel 1943 con le truppe dell’Asse inseguite da quelle degli Alleati su ogni fronte della guerra iniziata nel 1939 con l’invasine della Polonia da parte Tedesca, la sconfitta dell’Asse si appalesava in maniera tsunamica.

Ad Enna, il Prefetto Santonnino, il 19 Marzo festa della creazione dei Fasci arringò il popolo e gli armigeri e disse: “La vittoria arriverà certa, come la primavera. Ed ora viene il bello!”

Risate che da chi non era in divisa echeggiarono nella piazza convinta di una fine rapida del conflitto che terminò con l’ultimo tedesco che abbandonò l’Isola il 19 Agosto dopo che il 10 Luglio antecedente v’era stato lo sbarco alleato a Punta Bianca.

La citazione storica è d’uopo: per potere giudicare ciò che sta avvenendo a seguito della dannata operazione militare speciale che Madre Russia ha iniziato il 24 Febbraio dell’anno scorso e che, non come Putin pensava, continua a dissanguare l’Ucraina, ma ha anche gettato l’Occidente e parte dell’Oriente in una dimensione geo-socio-politica che a detta di tutti non si sa come e quando possa finire.

L’invio inglese all’Ucraina di 18 Challenger e la promessa di missili (strategici) ad uranio impoverito hanno irritato Putin che ha risposto che se l’Occidente vuole la guerra atomica è ben disposto a stare al gioco. Non commento della Cina che di fatto ha tutto da guadagnare soprattutto perché gli 11 punti del possibile cessate il fuoco presentato da Xi Jinping non è stato accolto a braccia aperte da alcuno. E Biden fa presente che la guerra non possa finire che con la sconfitta russa: onde manda armi a bizzeffe e sofisticate, e lo stesso fa la “mite” Germania che riarmatosi vuol mostrare che è sempre “uber alles” ed invia 14 Leopard che sono in grado di arginare i Russi. E gli Europei che hanno svuotato i loro arsenali ed inviano ogni giorno aerei ed armi dette di difese ma con missili che raggiungo bersagli a 150Km.

La Francia ridotta male per gli scioperi ormai abitudinari, tace avendo altro da pensare. Ed i climatologi dicono che praticamente l’inverno che sconfisse Hitler e Napoleone è finito lasciando i russi che speravano in tanto “generale” nei guai al punto da indurre Putin ad ammettere che le sanzioni qualcosa la stanno facendo ed il popolo ha da svegliarsi.

La Cina osserva perché il suo intento è indebolire gli Usa al punto da potere dominare l’indo-pacifico (Taiwan).

Non parliamo dell’Italia. il PNRR pare che sia stato ad oggi utilizzato al 10% , ma soprattutto i soldi già arrivati non utilizzati perché troppi !

Ci mancava il malessere del Papa che dicono si è speso talmente da ammalarsi ed anche quello di Berlusconi e poi il “one to one” di Meloni e Schlein a completare lo spettacolo.

Vero è che al peggio non c’è fine e la siccità ha già asciugato tutti i fiumi ed i terremoti vedono la terra borbottare: ma si può stare tranquilli: tutti come il Prefetto di Enna nel 1943 dicono che adesso “Viene il bello”

Non si capisce per chi.