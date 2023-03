Earth Hour, anche Palermo si spegne contro stravolgimenti del clima

Tutte le grandi città del mondo hanno aderito all'iniziativa spegnendo il proprio monumento-simbolo contro i cambiamenti climatici

Da Roma con il Colosseo fino Shangai passando per Madrid, Berlino, San Pietroburgo sono tante le capitali e le grandi città del mondo che hanno aderito all’iniziativa spegnendo il proprio monumento-simbolo contro i cambiamenti climatici. Palermo vuole essere presente e per questo ha deciso di fare rimanere al buio Piazza Pretoria.

Un’azione dal forte significato simbolico

E’ tornato Earth Hour, l’Ora della Terra, l’evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a spegnere le luci per un’ora col desiderio di mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per salvare il Pianeta. Palermo risponde presente.

Per un pianeta sempre più fragile

Earth Hour non è solo un appuntamento internazionale, ma la richiesta, dunque, di unire le forze per agire e avere “-CO2 e +Natura”. È proprio l’equazione “- CO2 +Natura Futuro” il messaggio scelto dal WWF Italia per invitare cittadini, comunità e aziende a spegnere le luci e regalarsi un’ora per la Terra, dedicando 60 minuti a un’azione positiva per il futuro del nostro fragile Pianeta.

Il WWF in Italia ha attivato tutta la sua rete di rete di volontari e Oasi sul territorio con iniziative e appuntamenti.