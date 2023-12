Ecco Combo e Zafira Electric

Opel continua a puntare forte sulla mobilità green

ROMA – Combinano le migliori tecnologie con il comfort e la libertà di guida elettrica: i nuovi Opel Combo Electric e Opel Zafira Electric sono ideali per il tempo libero, i viaggi a lungo raggio o come veicoli navetta. A seconda della variante, Opel Combo offre spazio per un massimo di sette persone, Opel Zafira può ospitare comodamente fino a nove occupanti.

Nelle monovolume elettriche a batteria, conducenti e passeggeri potranno viaggiare ancora più lontano tra una ricarica e l’altra, a zero emissioni locali; il tutto godendo di un comfort eccezionale e di una sicurezza ottimale. Le nuove edizioni dei due modelli dispongono ciascuna di un massimo di 18 sistemi di assistenza alla guida che rendono ogni viaggio più rilassante. Questi includono equipaggiamenti come la telecamera posteriore a 180 gradi e nuove funzionalità come i fari full Led e persino IntelliLux Led Matrix Light con Opel Combo.

“Il nuovo Opel Combo Electric e la nostra nuova Opel Zafira Electric – ha dichiarato Federico Scopelliti, direttore del brand Opel in Italia – sono le vetture ideali per la vita familiare di tutti i giorni e per i servizi navetta. Con tanto spazio e tecnologie all’avanguardia, oltre a un design ultramoderno, mostrano il nostro approccio al futuro della mobilità, un futuro elettrico. Ecco perché le varianti elettriche a batteria offrono ora un’autonomia ancora maggiore rispetto a prima. Per Opel, questa è una mobilità a misura di famiglia, ma sostenibile e sensata”.

Le due nuove arrivate si fanno subito notare con un frontale ridisegnato. Per la prima volta, entrambe le vetture sfoggiano con orgoglio l’audace e puro Opel Vizor, il frontale caratteristico del marchio tedesco. Con l’Opel Blitz al centro, il Vizor si estende senza soluzione di continuità nei fari a Led. E nel cruscotto completamente digitale, il guidatore e il passeggero anteriore possono usufruire di sistemi di infotainment intuitivi con schermo touch a colori da 10 pollici basati sulla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, Inc2. – connessione wireless per smartphone e ricarica induttiva inclusa.

L’autonomia elettrica per Opel Combo Electric è ora di 330 chilometri; mentre Opel Zafira ha un massimo di 350 chilometri di autonomia a zero emissioni. Tanto spazio a bordo: Opel Combo Electric con un volume di carico fino a 4.000 litri e addirittura 4.900 litri per Opel Zafira Electric.