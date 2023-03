Elenco Comuni turistici, Amata: “Chiesti a Istat chiarimenti su enti esclusi”

L'assessore regionale al Turismo Elvira Amata ha chiesto di conoscere i criteri con cui è stato deciso di inserire negli elenchi i Comuni

“Con riferimento al recente provvedimento con cui la Regione ha adottato l’Elenco dei Comuni a vocazione turistica e, in relazione a specifiche segnalazioni pervenute da parte di alcune amministrazioni escluse come Partanna, Sperlinga e Mistretta, ho formalmente richiesto all’Istituto nazionale di statistica, che ha elaborato l’elenco, di conoscere le motivazioni della mancata inclusione di questi Comuni – dichiara l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata – Attendiamo gli esiti delle verifiche avviate e, pur registrando in Sicilia un alto numero di Comuni censiti pari al 75% circa, ci auguriamo, al contempo, che l’elenco possa essere ulteriormente arricchito da una presenza di enti sempre più significativa a conferma dell’esigenza di garantire un’offerta turistica ancora più consistente sul territorio regionale”.

Condivise le sollecitazioni dei sindaci

“In tal senso – conclude Amata – raccolgo in piena condivisione le sollecitazioni del sindaco di Partanna e parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana, Nicolò Catania, rispetto alla mancata inclusione nell’elenco del proprio Comune, nonché dei sindaci di Sperlinga e Mistretta che si sono uniti nelle richieste di chiarimenti».