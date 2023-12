Eleonora Giorgi choc a Verissimo:”Ecco come ho scoperto il tumore al pancreas”

L'attrice, in diretta da Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque: "Tornerò qui con la parrucchetta"

“Non dobbiamo vergognarci di essere malati”. Così, da Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, l’attrice Eleonora Giorgi che rivela di avere scoperto di avere un tumore al pancreas.

Alla fine di ottobre l’attrice, 70 anni, ha scoperto per caso e “con incredulità” di avere un adenocarcinoma, A riverarlo una tac che ha evidenziato piccoli noduli frastagliati. “Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi ora avrei un anno e mezzo di vita davanti. Invece la biopsia ha detto che dopo la chemioterapia potrò operarmi. All’inizio ho pensato in modo egoista che se dovevo morire, beh pazienza: ho vissuto una vita incredibile e invecchiare non mi piace per nulla. Poi mi sono guardata intorno e ho visto i miei figli Andrea e Paolo addolorati, ho sentito il loro grande amore: tra le cose positive di questo momento c’è l’essere al centro dei loro cuori”.

Non trascurate nessun segnale

L’attrice aveva avuto alcuni sintomi, come la glicemia alta, ma l’ecografia al pancreas fatta “per scrupolo” non aveva evidenziato nulla. “Sono qui per dire proprio di non trascurare nessun segnale“, ha spiegato, perchè “scoprirlo per tempo è decisivo”. In settimana l’attrice inizierà il ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. La paura è tanta, ma “ho deciso di combattere con determinazione” e “voglio dare coraggio a chi combatte come me, ci sono anche tanti giovani e questo mi addolora. Mi servirà anche per non buttarmi giù: perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva”.