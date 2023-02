Amministrative, Roberto Barbagallo candidato sindaco ad Acireale: “Lavoriamo a rinascita della città”

L'ex sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di maggio: "Lavoreremo insieme a programma".

Roberto Barbagallo ci riprova, determinato a riprendere da dove aveva bruscamente interrotto. Stamattina l’ex sindaco di Acireale ha ufficializzato la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative che si terranno nella località acese il 28 e il 29 maggio 2023. La decisione è stata resa pubblica stamattina alle ore 11 in piazza Duomo, in pieno centro storico.

“Partiamo con cinque liste civiche ed un programma da scrivere, aperto a tutti i cittadini che vogliono bene a questa città. Il dialogo resta aperto anche alle forze politiche e sociali che vorranno lavorare con noi per la rinascita della città”, scrive Barbagallo sul proprio profilo Facebook.

Amministrative Acireale, Barbagallo: “Programma da scrivere insieme”

“Acireale – prosegue il candidato alla poltrona di sindaco nella città dei cento campanili – ha bisogno che le nuove generazioni partecipino alla vita politica e vorrei che il loro contributo fosse forte. Invito tutti i ragazzi, i giovani, le nuove generazioni a collaborare e lavorare per questa città”.

“Tutti insieme scriveremo il programma, che però ha già dei punti di partenza evidenti: i servizi essenziali al cittadino, la vivibilità, l’ambiente, gli spazi per i ragazzi e le frazioni, oggi totalmente abbandonate. Ho già amministrato – ha aggiunto l’aspirante sindaco – e gli acesi hanno avuto modo di valutare il mio operato e il progetto che avevamo in mente per la città”.

Amministrative Acireale: “Spero in campagna elettorale serena”

“Ho annunciato la mia candidatura in piazza Duomo, perché chi mi conosce sa che non amo chiudermi nel palazzo bensì mi piace stare in strada ad ascoltare la gente e provare a trovare soluzioni per la città. Spero che sia una campagna elettorale serena e leale volta ad aprire il dibattito sulle cose da fare per la città ed auguro un in bocca al lupo ai miei avversari politici”, ha concluso Barbagallo.

Roberto Barbagallo torna a candidarsi come sindaco di Acireale dopo la condanna in primo grado – con pena sospesa – che aveva coinvolto l’ex primo cittadino per tentata induzione indebita. Adesso, come detto, c’è la voglia di ripartire per concludere il lavoro che Barbagallo era stato costretto a lasciare in sospeso.

Fonte foto: Facebook – Roberto Barbagallo