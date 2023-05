Elezioni amministrative: corsa a quattro a Ravanusa

Kabiria Loggia, Vito Ciotta, Salvatore Pitrola e Lillo Massimiliano Musso sono gli aspiranti sindaco che si presenteranno per il voto dei cittadini in occasione dei prossimi 28 e 29 maggio

RAVANUSA (AG) – Si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno il 28 e il 29 maggio.

Sono quattro i candidati per la poltrona di sindaco, con il centrodestra che si presenta compatto: Fratelli d’Italia, Forza Italia e la Lega hanno infatti deciso di sostenere la candidatura dell’avvocato Kabiria Loggia. “Ho scelto due anni fa – ha affermato – di tornare a Ravanusa e non è stato facile perché ho rinunciato a un lavoro prestigioso e che amavo, ma l’amore per la mia famiglia è stato più forte. La Sicilia è la mia terra, Ravanusa è la mia casa. Sono felice di far crescere qua mia figlia ed è per questo che dopo una lunga e ponderata riflessione ho deciso di mettermi in gioco per Ravanusa, per cercare di renderla un posto di cui lei può essere orgogliosa. Al mio fianco ci sarà una coalizione di centrodestra forte e io voglio esserne il collante”.

Rottura tra Giusi Savarino (ex Diventerà Bellissima) e l’attuale presidente del Consiglio comunale Vito Ciotta, che ha deciso di candidarsi a sindaco con l’appoggio del movimento locale “Servire Ravanusa”, il cui leader è il consigliere comunale Giuseppe Sortino. “Oggi – ha affermato l’aspirante primo cittadino – il nostro movimento è una realtà politica consolidata e riconosciuta, ma anche temuta dagli avversari politici. Con orgoglio in questi dieci anni abbiamo dimostrato di essere una vera squadra. Abbiamo scritto, dal nulla, una pagina di storia politica per la nostra Ravanusa. Oggi come allora ci siamo e ci saremo”.

Totò Cuffaro punta su Salvatore Pitrola, che sarà appoggiato anche da Pd, M5s e Articolo Unico. “Militanza e coerenza – ha affermato il deputato del Pd, Giovanna Iacono – non sono parole che ci spaventano. Sono per noi, da sempre, un valore. E lo sono forse oggi ancora di più, in tempi in cui il cambio di casacca viene fatto assurgere quasi a comportamento virtuoso. Per questo sono al fianco delle compagne e dei compagni del circolo del Pd di Ravanusa a sostegno della candidatura di Salvatore Pitrola Sindaco di Ravanusa per una città malgovernata dalla destra e che oggi siamo pronti a far rinascere. Da lì ripartiamo tutti insieme con un Partito Democratico che sia propositivo, aperto, inclusivo e militante”.

Ci riprova, infine, Lillo Massimiliano Musso, che si era candidato anche nelle ultime elezioni comunali e che, stavolta, scenderà in campo con la lista civica “Forza del Popolo”.