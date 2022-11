Elezioni, Carmelo Rizzo Nervo è il nuovo sindaco di Tortorici

Guiderà la cittadina dei Nebrodi, dopo 23 mesi di commissariamento a seguito dello scioglimento per presunte ingerenze mafiose

E’ Carmelo Rizzo Nervo il nuovo sindaco di Tortorici. Con il 51,21% delle preferenze (1.784) ha superato di 142 voti il concorrente Maurilio Foti, che ha ottenuto il 47,13% (1.642). Solo l’1,66% al candidato Franco Franchina (58 voti). Ha votato il 62,79% degli aventi diritto. E’ stato completato in nottata lo scrutinio seguito alle votazioni per eleggere la nuova amministrazione comunale, che guiderà la cittadina dei Nebrodi, dopo 23 mesi di commissariamento a seguito dello scioglimento per presunte ingerenze mafiose avvenuto nel dicembre del 2020.

Carmelo Rizzo Nervo, 71 anni, medico condotto e già stato primo cittadino di Tortorici per ben 4 mandati dal 1995 al 2019, ad eccezione della parentesi della sindacatura del diretto concorrente Foti che è stato sindaco dal 2004 al 2009. Il suo gruppo andrà ora all’opposizione in consiglio comunale. Un testa a testa, quello tra Rizzo Nervo e Foti, durato solo nelle prime fasi dello scrutino, con un distacco via, via sempre più chiaro.