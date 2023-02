Elezioni Catania, Villardita (FI): “Ok candidatura Sudano, ma teniamo unita Coalizione”

Il vicecoordinatore comunale di Forza Italia a Catania auspica un "impegno unitario" del Centrodestra in occasione delle elezioni.

Proseguono i movimenti all’interno del Centrodestra siciliano in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera. A essere sotto osservazione, in particolare, è il voto in programma nella città di Catania, il Comune più grande dove i cittadini saranno chiamati ad esprimersi per l’elezione di un nuovo sindaco.

Nelle scorse ore è stato segnalato lo scatto in avanti di Valeria Sudano, ex assessore comunale e attuale esponente della Lega nell’Isola. In merito alla candidatura di Sudano come sindaco etneo, arriva in queste ore il commento di Antonio Villardita, vicecoordinatore comunale di Forza Italia ai piedi del vulcano.

Elezioni Catania, Villardita: “Serve impegno unitario”

“Accogliamo la candidatura dell’onorevole Valeria Sudano con attenzione e stima nei confronti di una esponente di punta del centrodestra etneo”, commenta Villardita.

Per l’azzurro “rimane comunque prioritario, come ricordato dal presidente Renato Schifani, lavorare per tenere unita la coalizione, ponendo così la proposta politica per Catania in linea con quanto già accade a Palermo e a Roma”.

“Forza Italia è pronta ad apprezzare ogni sforzo in tal senso da parte degli alleati, adoperandosi un impegno unitario, credibile e soprattutto concreto per i catanesi. Tutta la città, infatti, attende con speranza un serio rilancio della città, da compiere attraverso una programmazione politico-amministrativa precisa e puntuale”, conclude Villardita.