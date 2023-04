Elicottero Aeronautica recupera uomo con trauma cranico da mercantile turco

Si era ferito gravemente a seguito di una caduta

Un elicottero HH-139 dell’84° Centro Sar (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di stanza sulla base di Gioia del Colle, è intervenuto per recuperare e soccorrere un uomo di 52 anni con un grave trauma cranico da una nave mercantile turca in navigazione a circa sei miglia dalla costa del Gargano. L’uomo si era ferito gravemente a seguito di una caduta, da lì la richiesta di soccorso all’Aeronautica Militare, attivata dal Maritime Rescue Sub Center di Bari. Il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ha immediatamente richiesto l’intervento di uno dei mezzi aerei in prontezza in quel momento e adeguato al tipo emergenza, ovvero un elicottero del soccorso aereo.

L’equipaggio, un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e aerosoccorritore, è decollato dalla base stanziale di Gioia del Colle e dopo aver raggiunto l’imbarcazione e calato l’aerosoccorritore sulla nave con il verricello, ha eseguito il recupero – sempre con il verricello – dell’uomo barellato. Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia. L’intervento si è concluso dopo le 22 con il ritorno alla base dell’elicottero.