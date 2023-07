Esordio da pro stellare per il giovane pugile palermitano Marsiglia: chiude il match in 45″

L'incontro è stato chiuso quando il cronometro ha appena segnato i 45 secondi dall'inizio della prima ripresa

Esordio fra i professionisti incredibile per il giovane pugile palermitano Emanuele Marsiglia, allievo del maestro Salvo Cannata, uno dei migliori nel panorama pugilistico siciliano.

Il match

L’incontro che ha segnato l’esordio da professionista per il pugile di Palermo si è svolto in un contesto suggestivo, a palazzo Cutò, a Bagheria. I match si sono disputati, in attesa del main event del pugile di casa Giovanni D’Antoni, già detentore del titolo europeo Ubo, il quale ha vinto ai punti sulla distanza delle 8 riprese.

Emanuele Marsiglia, classe 2003, nato e cresciuto a Palermo, fa parte del team guidato da coach Salvo Cannata dell’A.s.d. Cannata Boxe Team. Inizia con il pugilato nel 2019, classe di peso 63.5 Kg, ha firmato da pochissimo come professionista, infatti ieri il primo combattimento in questa categoria, per la Federazione Pugilistica Italiana ed appartiene alla classe di peso dei Superleggeri.

Un pugile veloce, tecnico, solido, potente. Avanza senza sosta, ma con intelligenza tattica. Il suo primo match è terminato con un Ko tecnico al primo round dopo una serie di colpi che all’avversario non hanno lasciato scampo. L’incontro è stato chiuso quando il cronometro ha appena segnato i 45 secondi dall’inizio della prima ripresa.

Dopo la serata di ieri, il giovane pugile ha detto: “Il mio obiettivo da professionista è conquistare le vette mondiali, ma prima di tutto vincere il titolo italiano”.