Emergenza caldo Catania, decine di persone ospitate nei locali climatizzati de Le Ciminiere

Gli operatori e i volontari convenzionati con i servizi sociali del Comune sono presenti per dare supporto a chi ha bisogno.

“Sono centinaia le chiamate giunte al numero di emergenza 095-484000, in funzione h24 nel Centro Operativo Comunale di Protezione civile attivato, da parte di cittadini che chiedono assistenza e informazioni di vario tipo, soprattutto connesse alla mancanza di energia elettrica e di acqua ma anche per essere messi in contatto coi vari servizi assistenziali e ospedalieri”.

Lo rende noto il Comune di Catania, attraverso un comunicato diffuso in queste, in merito all’emergenza caldo che sta colpendo ormai da giorni la città dell’elefante.

Ospitati cittadini e senza fissi dimora

“A questo stesso numero – prosegue l’amministrazione – si può chiamare per segnalare casi di particolare necessità come quello di persone che necessitano di essere ospitate dalle ore 9,00 alle 21,00 nei locali climatizzati approntati dal Comune nel complesso fieristico Le Ciminiere per rifocillare, anche con cibo e bevande, persone in stato di bisogno”.

“Gli operatori e i volontari convenzionati con i servizi sociali del Comune, infatti, sono pronti a intervenire per supportare queste persone e se necessario accompagnarle nel luogo protetto, dove a rotazione un centinaio di cittadini, alcuni dei quali senza fissa dimora, durante la giornata di ieri si sono recati per sottrarsi alla calura di queste ore”, conclude il Comune di Catania.