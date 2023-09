Emergenza migranti a Lampedusa, il sindaco: “Intervento governo non è rinviabile”

"I lampedusani hanno sempre accolto tutti a braccia aperte, abbiamo fatto il possibile ma adesso non possiamo fare di più", dice Mannino

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, chiede l’intervento del governo dopo l’ondata di sbarchi di migranti sull’isola. “Nelle ultime 48 ore a Lampedusa sono arrivate circa 7 mila persone. Stanotte fortunatamente sono arrivati solo due piccoli barchini con numeri gestibili, poco meno di 100 migranti, e nel corso della giornata partiranno all’incirca 2500 persone”, dice Mannino all’Adnkronos.

Il primo cittadino dell’isola: “Trasferire immediatamente queste persone”

“La priorità e l’urgenza adesso sono trasferire immediatamente queste persone e dare aiuto e soccorso a chi arriva, ma Lampedusa è arrivata a un punto di non ritorno”, aggiunge. “Un intervento strutturale del governo non è più rinviabile – prosegue – Servono navi in rada che garantiscano trasferimenti immediati. I lampedusani hanno sempre accolto tutti a braccia aperte, in queste ore si sono prodigati in tutti i modi per dare aiuto e soccorso. Abbiamo fatto il possibile ma adesso non possiamo fare di più”.