Enna, cambio di vertice, insediato il neo questore Fazzino

Prende il posto di Corrado Basile, che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti d’età. Il nuovo vertice della Polizia ha svolto recentemente diversi incarichi prestigiosi in provincia di Catania

ENNA – Cambio al vertice della Questura ennese. Si è insediato ufficialmente nei giorni scorsi, infatti, il neo questore, dirigente superiore della Polizia di Stato, Salvatore Fazzino. Quest’ultimo prende il posto di Corrado Basile, che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti d’età.

Salvatore Fazzino, nato a Modica il 31 maggio 1966, laureato in Giurisprudenza (1990) e in Scienze della Pubblica amministrazione (2009) presso l’Università degli Studi di Catania, è entrato in Polizia nel 1985, frequentando il 2° corso quadriennale presso l’Istituto superiore di Polizia per poi essere nominato vice commissario.

Assegnato alla Questura di Siracusa, ha ricoperto numerosi incarichi: dirigente del Commissariato di Ortigia, funzionario della Squadra Mobile, funzionario dell’ufficio di Gabinetto, dirigente dell’ufficio Volanti e capo di Gabinetto.

Nel 2009 viene promosso come Primo dirigente e dopo aver frequentato il 25° corso di formazione, viene assegnato alla Questura di Trapani con l’incarico di dirigente della Polizia Amministrativa.

Nel 2012 dirige il Commissariato di Acireale e nel 2016 assume la funzione di Capo di Gabinetto della Questura di Catania. Nel 2018 viene nominato vicario del Questore di Catania. Il 12 ottobre 2023 viene promosso alla qualifica di dirigente superiore.

Il neo Questore, in occasione dell’insediamento, avvenuto all’interno del Complesso della Polizia di Stato Giorgio Boris Giuliano di Enna Bassa, ha deposto una corona di alloro in onore ai caduti della Polizia di Stato. Successivamente, ha incontrato i funzionari di tutte le articolazioni degli uffici di Polizia di Stato della provincia di Enna e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile del ministero dell’Interno.

Fazzino, come detto, ha preso il posto di Corrado Basile, cui i rappresentanti della Questura hanno voluto rivolgere “un caloroso ringraziamento per il contributo, prezioso e di elevata caratura professionale, apportato alla Polizia di Stato di Enna”.