A Enna un confronto sul sistema dei teatri classici in Sicilia

Un convegno promosso dai Comuni di Enna e Giardini Naxos con due tappe: la prima oggi all’Urban Center dalle 15 alle 19. La giornata di riflessione ha l’obiettivo di istituire un tavolo tecnico

ENNA – Per lanciare il progetto “Demetriadi fest | Le dee – Le madri – La terra” un evento culturale, voluto dal Comune di Enna, focalizzato sui temi del mito, del sacro, della donna e dell’ambiente, si terrà oggi, in occasione del equinozio di primavera, il convegno “I teatri classici in Sicilia. Il sistema Sicilia: mappare – fotografare – proporre”, che si svolgerà in due tappe: ad Enna presso l’Urban Center oggi dalle 15 alle 19 e a Giardini Naxos il 23 marzo allo stesso orario.

Il convegno, promosso dal Comune di Enna e dal Comune di Giardini Naxos, beneficia della collaborazione con Hystrio, trimestrale di teatro e spettacolo, in occasione della presentazione del dossier “I teatri classici” a cura di Laura Bevione e Filippa Ilardo, del prossimo numero della rivista (Numero 2/2024).

Un dossier dedicato ai teatri classici

Il dossier è dedicato ai teatri classici diffusi in tutto il mediterraneo e in Europa, testimonianze storiche rese ancora vive attraverso spettacoli, rassegne e festival. Il dossier si interroga sulle modalità di utilizzo degli spazi, il bilanciamento tra fruizione e conservazione e il panorama della normativa nazionale e sovranazionale che li riguarda.

Delineare linee guida strategiche per il teatro classico in Sicilia

Il convegno gode della collaborazione dell’Associazione nazionale critici di teatro e di Latitudini – Rete siciliana per la drammaturgia contemporanea. La giornata di riflessione mira a favorire un confronto critico per delineare linee guida strategiche e indicazioni operative per il teatro classico in Sicilia, con l’obiettivo di influenzare le policy e i processi decisionali del settore teatrale e di istituire un tavolo tecnico permanente per un dialogo diretto con le istituzioni.

I tavoli tecnici che si istituiranno saranno volti a sviluppare un innovativo approccio tra i teatri di pietra, mirando a creare un sistema interconnesso che metta in relazione le varie strutture esistenti, non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche in termini produttivi. Questo nuovo sistema mira a favorire la collaborazione tra i parchi, i festival e le associazioni, consentendo lo scambio di risorse, conoscenze e opportunità, al fine di promuovere una più efficace valorizzazione e fruizione di tali siti.

“Con questa iniziativa – commenta il sindaco di Enna Maurizio Dipietro – vogliamo posizionarci al centro del dibattito, confermando anche la nostra centralità territoriale nel panorama culturale della regione con un festival che sia in grado di riportare l’attenzione su uno dei miti più importanti dell’antichità classica, ovvero quello di Demetra e Kore”.