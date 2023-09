Enna, i Safety days per ridurre gli incidenti sulle strade

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sui comportamenti corretti da tenere alla guida

ENNA – Servizi mirati, volti alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti ritenuti principale concausa di incidentalità stradale, con particolare riguardo all’elevata velocità, al mancato uso dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, come anche del casco protettivo, e all’uso di telefoni cellulari durante la guida. Sono quelli che la scorsa settimana la Polizia stradale ha promosso su tutto il territorio nazionale e anche all’interno della provincia ennese per i Safety days nell’ambito della cooperazione internazionale promossa dal Roadpol-European roads policing network.

Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizia stradali, nata sotto l’egida dell’Unione europea, cui aderiscono tutti i Paesi membri – a esclusione di Grecia e Slovacchia – oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti.

L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’azione europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche.

Lo scopo della campagna Safety days, che ha il supporto della Dg-Move Direzione generale Trasporti della Commissione europea, ha trovato spazio nell’ambito della Settimana europea della Mobilità con la finalità di ottenere, a livello europeo, una giornata con zero vittime sulle strade.

In vista inoltre della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, che quest’anno si celebrerà domenica 19 novembre 2023, nei prossimi fine settimana di ottobre e novembre saranno programmati, su tutto il territorio nazionale e quindi anche nell’ennese, specifici servizi finalizzati al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica per abuso di alcool o per l’assunzione di sostanze stupefacenti e sotto effetto di alcol.

L’obiettivo finale è quello di reprimere le scelte irresponsabili di chi si pone alla guida dopo aver bevuto o assunto droghe, costituendo così un grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità fisica propria, dei passeggeri trasportati e di tutti gli altri utenti della strada.