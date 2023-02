Enna, si rinnova l’impegno per le energie rinnovabili

Una priorità per l’Amministrazione comunale che ha ricordato le intenzioni del proprio Esecutivo nei confronti dell’ambiente, con l’obiettivo anche di limitare emissioni e spese

ENNA – Via libera da parte della Giunta municipale all’attivazione dello Sportello energia. Il progetto, proposto dall’assessore ai Lavori pubblici Francesco Alloro, rientra fra le iniziative inerenti il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc), già sottoscritto dal Comune qualche anno fa.

“L’attivazione di questo importante servizio – ha spiegato Alloro – è in linea con l’approvazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, volto a delineare una strategia d’intervento sul territorio per la promozione del risparmio energetico, l’incremento dell’efficienza energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili, oltre a individuare azioni di mitigazione, adattamento al cambiamento climatico e analisi dei rischi e delle vulnerabilità del territorio”.

Il Paesc è un documento che gli Enti locali scelgono di sottoscrivere qualora decidano di aderire al Patto dei sindaci, movimento europeo finalizzato a sostenere gli Enti locali nell’attuazione di politiche a favore dell’energia sostenibile. Il Patto dei sindaci si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 e di aumentare il ricorso a fonti rinnovabili.

Gli Enti locali firmatari del Patto dei sindaci devono sottoscrivere il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, un documento in cui devono essere esibiti: inventario di base delle emissioni; valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico; analisi di contesto degli aspetti energetici e climatici del territorio; iniziative che il Comune intende avviare per favorire la diminuzione delle emissioni di CO2 e per supportare lo sviluppo dell’energia sostenibile. Dal momento che non sempre i Comuni dispongono delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle iniziative, il Patto dei sindaci prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano assistere i firmatari nell’attuazione dei progetti.

L’attivazione dello Sportello energia nel Comune di Enna rientra fra le proposte del Paesc del Comune e ha lo scopo di fornire servizi di consulenza sulle opportunità di risparmio energetico e sulle occasioni di finanziamento, di rendere noti gli incentivi previsti per le energie rinnovabili, oltre che a diffondere la cultura del risparmio energetico e della transizione energetica nel territorio comunale.

“Questa decisione – ha aggiunto l’assessore Alloro – testimonia concretamente la volontà dell’Amministrazione di fornire ai cittadini un supporto, anche in vista della promozione delle Comunità energetiche, sostenendo attivamente le politiche di efficientamento e risparmio energetico, favorendo la diffusione delle fonti rinnovabili di energia a livello locale”.

“Come abbiamo avuto modo più volte di sostenere – ha detto il sindaco Maurizio Dipietro – per la nostra Amministrazione le politiche volte a sostenere iniziative in tema di risparmio ed efficientamento energetico sono al primo punto dell’agenda amministrativa. Un dovere morale nei confronti dell’ambiente e nel rispetto delle necessità di creare occasioni di risparmio economico per la comunità e per l’istituzione comunale”.