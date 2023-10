Enna, sinergia per promuovere la sicurezza stradale

Si è conclusa nei giorni scorsi l’edizione 2023 della manifestazione Icaro, rivolta alle scuole con l’obiettivo di aumentare la sensibilità nei confronti dei pericoli stradali

ENNA – Grande partecipazione anche quest’anno per Icaro 2023, iniziativa ospitata all’interno dell’Autodromo di Pergusa. Si tratta di una campagna di educazione stradale promossa dalla Polizia di Stato e rivolta ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di aumentare la sensibilità nei confronti dei pericoli stradali.

Con la Polizia di Stato sono scesi in campo diversi Enti istituzionali quali associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Dipartimento regionale per la Protezione civile, Azienza sanitaria provinciale, Università degli studi Kore, Servizio Urgenza-Emergenza sanitaria 118 e Automobile club, tutti sinergicamente impegnati nella diffusione del messaggio della sicurezza stradale e nella sensibilizzazione con riferimento alla pericolosa guida sotto l’influenza di alcool o sostanze stupefacenti e psicotrope.

L’evento, suddiviso in più momenti all’interno di quattro giornate, ha suscitato interesse, curiosità e ampia partecipazione soprattutto da parte degli istituti scolastici della provincia. Gli studenti hanno potuto verificare l’importanza della prevenzione attraverso incontri in presenza con tutti gli Enti coinvolti, simulazioni di scontri stradali dal vivo e di soccorso sanitario e psicologico alle vittime di violenza stradale, percorsi esperienziali attraverso l’utilizzo di particolari occhiali che garantiscono una verosimiglianza con lo stato di alterazione visiva a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Per i ragazzi già in possesso di patente di guida, inoltre, è stata prevista la possibilità di cimentarsi, affiancati da istruttori qualificati, alla conduzione di veicoli dotati di doppia pedaliera per affrontare un percorso a ostacoli indossando gli occhiali esperienziali.

L’Azienda sanitaria provinciale ennese ha partecipato con l’Unità operativa complessa Dipendenze patologiche, l’Unità operativa di Promozione e di Educazione della salute e l’Ufficio comunicazione, che hanno allestito e curato lo spazio a loro riservato con stand, materiali didattici e informativi.

In particolare, sono stati allestiti cinque Percorsi ebbrezza rivolti agli studenti presenti. I giovani hanno avuto l’opportunità di testare il percorso stradale con gli occhiali “alcolvista” che simulano lo stato di ebbrezza alla guida. Gli occhiali sono stati utilizzati anche nel percorso di guida sicura organizzato dall’Aci.

I professionisti dell’Uoc Dipendenze patologiche, con le due Unità operative di Nicosia-Agira ed Enna-Piazza Armerina, hanno trattato gli aspetti legali, farmacologici e psicologici riguardanti l’abuso delle sostanze correlato alla guida dei veicoli. Gli interventi sono stati seguiti e apprezzati dai numerosi studenti partecipanti all’attività informativa.

“La sicurezza stradale – è stato evidenziato nel corso degli incontri – è un bene di tutti e va promossa con un’azione integrata e trasversale fra tutti gli attori coinvolti. La pianificazione delle azioni deve essere indirizzata a sensibilizzare la comunità, a partire dai più piccoli, promuovendo una cultura della sicurezza fondata su una corretta percezione del rischio la cui conseguenza è l’adozione di comportamenti e accorgimenti finalizzati a prevenire gli incidenti stradali, attraverso specifiche attività educative, informative e formative”.

Dato il successo dell’esperienza da poco conclusasi, è stato già richiesto da più parti di ripetere l’evento. Segnale, questo, di come sia assolutamente fondamentale insistere nella diffusione del messaggio di prevenzione correlato alla sicurezza stradale.