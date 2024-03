Enna, terzo settore: avviso pubblico sul trasporto disabili

Sul sito del Comune una manifestazione d’interesse al fine di individuare un ente per l’accompagnamento dei diversabili da casa alla struttura dell’Aias, e viceversa, per fruire delle terapie riabilitative necessarie

ENNA – Il Comune ha emesso un avviso pubblico per la selezione di un ente del terzo settore che si occupi del trasporto di persone con disabilità.

Accompagnamento di disabili deambulanti (e non)

La convenzione tra Ente e Comune durerà tre anni e il servizio consisterà nell’accompagnamento di disabili deambulanti (e non) dalla loro abitazione presso la struttura dell’Aias di via Messina, e viceversa. L’obiettivo è rendere possibile agli utenti, gratuitamente, la fruizione delle terapie riabilitative. Si prevede che gli utenti saranno tra gli 8 e i 15 e usufruiranno del servizio dal lunedì al venerdì in orari prestabiliti. (esclusi sabato e festivi). La convenzione prevede come unica fonte di compensi il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall’ente, in particolare 6.000 euro annui. Il Comune concederà contestualmente in comodato d’uso gratuito un veicolo destinato al trasporto dei disabili, dotato di pedana elettroidraulica e apposito equipaggiamento per soggetti disabili (l’ente è esonerato anche dai costi assicurativi e di manutenzione straordinaria).

Chi può partecipare alla manifestazione d’interesse

Possono partecipare alla manifestazione di interesse, gli enti che alla data di presentazione della domanda, risultano: iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) da almeno sei mesi; capaci a contrarre con la pubblica amministrazione; in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; finalizzati all’attività di trasporto sociale; nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di trasporto sociale in ragione della disponibilità di volontari e/o dipendenti di adeguata preparazione (accompagnatore con funzioni di assistenza e aiuto nella salita e discesa del mezzo nonché vigilanza durante il trasporto) e di personale in possesso di titolo di guida che possa essere adibito ad autista del veicolo per il trasporto disabili; rispettosi delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

La domanda entro il 29 marzo

In quanto si tratta di una semplice manifestazione di interesse, il Comune di Enna si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento o di sospendere, modificare o annullare la procedura o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento ma anche di procedere all’affidamento nell’ipotesi di presentazione di un’unica dichiarazione di interesse, purché ritenuta idonea. Per partecipare la domanda dovrà essere inviata, entro e non oltre le ore 13 del 29 marzo 2024 e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante, all’indirizzo protocollo@pec.comune.enna.it. L’oggetto della Pec dovrà riportare la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per la selezione di un ente del terzo settore finalizzata all’affidamento del trasporto di persone con disabilità”.

La domanda dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti (la cui lista si trova nel sito del Comune). In caso di mancanza o incompletezza degli elementi il Comune di Enna potrà assegnare al partecipante un termine, non superiore a tre giorni, per integrare la domanda.

Ai fini della valutazione per la selezione dell’ente al quale sarà affidato il servizio di trasporto in convenzione, dovrà essere allegata, alla domanda, anche una relazione illustrativa che espliciti le modalità gestionali ed organizzative; l’esperienza nella gestione dell’attività di trasporto sociale specifica ed equiparabile al trasporto di cui al presente avviso; la quantità e la qualità delle risorse umane e strumentali possedute dall’associazione destinate alle attività qui previste; eventuali attività dell’Ets proposte come migliorative. Le caratteristiche di cui sopra saranno, poi, oggetto di valutazione con l’attribuzione di un punteggio. Il punteggio assegnato dalla Commissione sarà ottenuto attribuendo un punteggio compreso tra 1 e 6 stabilito nel seguente modo: da ottimo a buono, discreto, sufficiente, mediocre e scarso. A parità di punteggio sarà preferito l’ente che dispone del maggior numero di volontari.