Ennesimo incidente sulla SS121: scontro tra due auto, traffico in tilt

Ennesimo scontro tra due auto lungo la SS121 direzione Catania: non ci sono feriti, ma il traffico è paralizzato

Ennesimo incidente lungo la SS121. Nella mattinata di oggi, 02 aprile 2024 un nuovo sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Motta Sant’Anastasia in direzione Catania. Le cause dell’impatto sono ancora da accertare, ma dalle prime informazioni sembra che due auto siano state coinvolte nello scontro. Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte, che hanno riportato solo lievi ferite.

Traffico paralizzato: lunghe code dallo svincolo di Piano Tavola

L’incidente sta però causando forti disagi al traffico, letteralmente paralizzato con code chilometriche che si sono formate a partire dallo svincolo di Piano Tavola. La situazione è di forte disagio con la carreggiata in direzione Catania parzialmente chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati.

