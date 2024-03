Incidente stradale a Palermo, auto si ribalta: tre feriti, due gravi

Sul posto i vigili del fuoco per l'estrazione dalle lamiere del veicolo dei feriti, poi soccorsi dai sanitari del 118.

Incidente nella zona del velodromo a Palermo. Un’auto si è ribaltata provocando il ferimento di tre persone. Due di queste, un ragazzo di 32 anni e una 28enne, sono finite in ospedale in codice rosso, anche una bambina in nosocomio, tutti trasportati al pronto soccorso.

L’intervento dei vigili del fuoco e dell’ambulanza

Sul posto i vigili del fuoco per l’estrazione dalle lamiere del veicolo dei feriti, poi soccorsi dai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. Ad operare per i consueti rilievi del caso gli agenti della polizia municipale.