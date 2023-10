Entra in un’ottica, indossa un paio di occhiali e se ne va: clamoroso furto ad Agrigento

Secondo le prime informazioni il ladro, un 30enne di Agrigento, sarebbe stato identificato dalle forze dell'ordine

Clamoroso furto in un’ottica di Agrigento. Un uomo di 30 anni è entrato nel negozio e, come un normale cliente che sta per effettuare un acquisto, ha indossato un paio di occhiali da sole del valore di circa 200 euro.

Il ladro è fuggito senza pagare

Poco dopo, senza guardarsi intorno, ha varcato la porta d’uscita senza pagare. Secondo le prime informazioni il ladro sarebbe stato identificato dalle forze dell’ordine.