Paura ad Agrigento, operaio Enel colpito da scarica elettrica al lavoro: portato in ospedale

Momenti di paura ad Agrigento, dove un operaio Enel è rimasto colpito da una scarica elettrica mentre era al lavoro.

Incidente sul lavoro ad Agrigento. Un operaio Enel di 22 anni è rimasto folgorato mentre stava lavorando ad una cabina elettrica, venendo colpito da una forte scarica.

Operaio Enel, le condizioni

Sono stati i colleghi di lavoro a lanciare l’allarme. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Fortunatamente, nonostante la grande paura iniziale, l’operaio Enel sarebbe cosciente in ospedale e non si troverebbe in pericolo di vita. Avrebbe rimediato soltanto una bruciatura a una mano, senza altri particolari danni.

Ad occuparsi della ricostruzione dell’accaduto i carabinieri del Nor della compagnia di Agrigento. Nelle prossime ore l’operaio Enel verrà ascoltato per chiarire come si siano svolti i fatti che hanno portato all’infortunio.